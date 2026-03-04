Un’inaugurazione in grande stile, quella della sede italiana di Intrepid Travel, tour operator fondato a Melbourne nel 1989 e oggi attivo con uffici in 30 Paesi e un fatturato di circa 376 milioni di euro (dati 2024). Per gli uffici hanno scelto Roma (zona Tuscolano Nord) ma la celebrazione con il ceo James Thornton si è tenuta al museo dell’Ara Pacis, alla presenza dell’ambasciatrice australiana in Italia Julianne Cowley e della presidente di Enit Alessandra Priante (foto in basso con il ceo).

Viaggi in piccoli gruppi, con spirito sostenibile, guide locali e impatto positivo sui territori, questa la filosofia di Intrepid Travel, che oggi porta in Italia circa 6mila viaggiatori all’anno (obiettivo, triplicare il numero per il 2030) con 50 itinerari diversi. “Abbiamo deciso di aprire un country office che funge da dmc per operare a contatto più diretto con i fornitori”, spiega Zina Bencheikh, managing director Emea, “vogliamo espandere questo network di fornitura con piccole realtà, di proprietà locale, in zone meno battute del vostro Paese”, prosegue e invita gli interessati a connettersi con la nuova sede italiana, gestita dalla general manager Patrizia Baldestein.

Un interesse crescente verso il Sud Europa (a fine anno aprirà anche la sede in Grecia), che richiedeva questo investimento: “Dopo il Covid la richiesta per l’Italia è cresciuta enormemente. Un meta che, per certi versi, è vittima della propria fama e quindi anche il modo di viaggiare di Intrepid Travel riscuote successo. Tanto che non escludiamo di aprire ulteriori hub sul territorio, da Venezia, dove connettiamo i tour all’Est Europa, alla Sicilia, amatissima dal mercato americano”, prosegue Bencheikh.

Dall’altra parte, Intrepid Travel è interessato a espandersi sul mercato domestico e a portare più italiani in giro per il mondo, “sappiamo che il viaggio di gruppo è un prodotto conosciuto e apprezzato in Italia e crediamo che il nostro prodotto abbia grandi potenzialità, perché unico. Gruppi piccoli, con un certo grado di avventura, non troppo estremo, in grado di garantire autenticità, esperienze reali, ma nel confort di un viaggio organizzato”. Intrepid Travel propone 4 tipi di itinerari (basic, original, comfort e premium) a seconda del grado di inclusione nel pacchetto e dello stile dell’accomodation.

Qualche esempio di tour italiano, secondo la filosofia di Intrepid Travel, include tappe su aree contenute, senza lunghe tratte Nord-Sud, esplorazioni su destinazioni meno battute, attività come la visita al Vesuvio di mattina presto con un vulcanologo locale: “Molto cammino, tratti in bicicletta, esperienze di cucina, tutto pensato affinché siano le comunità locali a beneficiare del nostro passaggio”, conclude Bencheikh