United Airlines si riversa il diritto di far scendere i passeggeri che guardano video sullo smartphone senza le cuffie

La modifica sarebbe stata introdotta il 27 febbraio scorso, ma non sarebbe stata annunciata ufficialmente dalla compagnia aerea. Anche se potrebbe costare il volo a qualche passeggero poco accorto.

United Airlines avrebbe modificato le norme del suo contratto di trasporto, prevedendo la possibilità di espellere i passeggeri se si rifiutano di indossare cuffie o auricolari durante la visione di video o l’ascolto di contenuti audio.

Come riporta travelpulse.com, la norma sarebbe stata inserita all’interno delle indicazioni relative alla safety, conferendo a United Airlines il potere di rifiutare o espellere un passeggero a causa di rischi per la sicurezza degli altri passeggeri o dell’equipaggio.

