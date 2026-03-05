Questione di sicurezza:la nuova regola d'oro

Corsi e ricorsi storici. Come ha sottolineato il d.g. di Naar Luca Battifora nell’intervista rilasciata al direttore di TTG Italia Remo Vangelista, quello cui il turismo sta assistendo in queste ore è uno scenario tutt’altro che nuovo.

Il turismo (ed è davvero il caso di aggiungere ‘purtroppo’) è ormai abituato alle situazioni di emergenza. L’ultimo clamoroso caso risale a esattamente 6 anni fa, giorno più giorno meno, quando le misure per contrastare il Covid fecero restare a terra gli aerei di tutto il mondo. Ma sarebbe difficile persino ricordare tutte le volte in cui, dal tristemente famoso 11 settembre 2001 in poi, il travel si è trovato sotto scacco per emergenze di varia natura.

Con il conflitto in Medio Oriente il nastro viene riavvolto e riportato all’inizio. E, ancora una volta, per il travel la parola d’ordine è ‘sicurezza’. La percezione di essere un Paese sicuro diventa una carta fondamentale da giocare per competere sullo scacchiere internazionale.

Le destinazioni

Non a caso durante l’Itb di Berlino l’amministratore delegato di Enit Spa, Ivana Jelinic ha voluto sottolineare che “in un momento come questo rimanere nei luoghi europei, e in particolare nel Sud Italia, forse può essere una buona scelta, in attesa che il mondo si calmi un po’ e torni a essere tranquillo”.

Il tasto su cui battere, dunque, è assolutamente chiaro: la Penisola garantisce un soggiorno tranquillo ai propri ospiti.

Non a caso proprio uno dei maggiori competitor dell’Italia, ovvero la Spagna, ha deciso di giocare la stessa carta.

“Siamo consapevoli che, data l’incertezza globale, nei mercati di origine, in particolare in Germania, i visitatori cercano parametri di sicurezza, fiducia e normalità”: le parole sono arrivate dal presidente della Fehm (federazione alberghiera di maiorca), Javier Vich, sempre dai padiglioni dell’Itb, che per forza di cose è diventato il teatro principale delle prime reazioni alla crisi in Medio Oriente.

E ha aggiunto, come riporta preferente.com: “Il nostro ruolo è quello di rimanere una destinazione affidabile e vicina, che ha sempre risposto con professionalità a qualsiasi crisi”.

La garanzia di un soggiorno lontano da disagi, disservizi, voli rimandati e via dicendo sarà fondamentale per vincere la partita della prossima estate, ormai alle porte.