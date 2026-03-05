Assoviaggi: sul Medio Oriente va applicato il Codice del Turismo

L’escalation del conflitto in Medio Oriente produce effetti rilevanti anche sul piano giuridico, attivando le specifiche tutele previste dall’ordinamento eurocomunitario per quanto riguarda il lavoro di t.o. e agenzie di viaggi.

Lo ricorda Assoviaggi Confesercenti, che richiama l’attenzione sull’attuale scenario che rientra pienamente tra le “circostanze inevitabili e straordinarie” previste dal Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) e dalla normativa europea. In tali situazioni, in base all’articolo 41 del Codice del Turismo, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico senza il pagamento di penali quando, prima della partenza, sopravvengano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da incidere in modo sostanziale sull’esecuzione del viaggio o sul trasporto verso la destinazione.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno da tempo chiarito che guerre, conflitti armati, escalation militari e chiusura degli spazi aerei, stati di emergenza dichiarati dalle autorità e avvisi ufficiali di sconsiglio ai viaggi emanati dalla Farnesina costituiscono cause oggettive di impossibilità o grave rischio, che legittimano il recesso del viaggiatore con diritto al rimborso integrale delle somme versate, senza risarcimento aggiuntivo, ma senza alcuna penalità.

In questo caso le agenzie di viaggi svolgono un ruolo centrale di informazione, assistenza e corretta applicazione delle norme, evitando contenziosi e tutelando il rapporto fiduciario con il cliente.

“In situazioni come quella attuale – spiega Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi – la tutela della sicurezza dei viaggiatori è fondamentale. Il Codice del turismo non deve servire a creare conflitti tra operatori del turismo e viaggiatori, ma a governare l’emergenza. Le norme esistono e sono chiare: tutelano i viaggiatori senza criminalizzare le imprese, riconoscendo che guerre e crisi geopolitiche sono eventi eccezionali”.

Sul fronte del trasporto aereo, l’attuale crisi impatta direttamente sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco di voli. In presenza di circostanze eccezionali, come conflitti armati, chiusura degli spazi aerei o gravi rischi per la sicurezza non è dovuta la compensazione pecuniaria (250-600 euro), restano però pienamente operativi il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su volo alternativo e l’assistenza al passeggero. Anche in questo caso, la normativa europea e le sentenze della Corte di Giustizia UE confermano che la sicurezza prevale su ogni altra considerazione commerciale.