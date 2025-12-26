Avalon Waterways aggiunge nuove crociere ai mercatini di Natale per il 2026

Avalon Waterways amplia la programmazione delle crociere fluviali dedicate ai mercatini di Natale, rispondendo a una domanda in forte crescita per il 2026. La compagnia lancerà la sua offerta più estesa di sempre: 40 partenze su 19 itinerari, con sette nuove crociere e un incremento di capacità del 15% rispetto alle stagioni precedenti.

Le crociere toccheranno i grandi fiumi europei – Danubio, Reno e Meno – con soste nei mercatini iconici di Vienna, Colonia, Strasburgo e Norimberga. L’esperienza va oltre la visita: degustazioni, tradizioni locali, artigianato e attività a bordo come cooking class e musica dal vivo arricchiscono il prodotto. Una proposta che consolida il ruolo delle crociere fluviali natalizie come segmento strategico per il trade.