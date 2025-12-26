TTG Italia
Italian Exhibition Group

Avalon Waterways aggiunge nuove crociere ai mercatini di Natale per il 2026

Avalon Waterways aggiunge nuove crociere ai mercatini di Natale per il 2026

Avalon Waterways amplia la programmazione delle crociere fluviali dedicate ai mercatini di Natale, rispondendo a una domanda in forte crescita per il 2026. La compagnia lancerà la sua offerta più estesa di sempre: 40 partenze su 19 itinerari, con sette nuove crociere e un incremento di capacità del 15% rispetto alle stagioni precedenti.

Le crociere toccheranno i grandi fiumi europei – Danubio, Reno e Meno – con soste nei mercatini iconici di Vienna, Colonia, Strasburgo e Norimberga. L’esperienza va oltre la visita: degustazioni, tradizioni locali, artigianato e attività a bordo come cooking class e musica dal vivo arricchiscono il prodotto. Una proposta che consolida il ruolo delle crociere fluviali natalizie come segmento strategico per il trade.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana