Latam aggiunge anche Amsterdam al proprio network da San Paolo

Sarà il volo tra Amsterdam e San Paolo in Brasile la novità europea della prossima programmazione estiva di Latam Airlines. Il collegamento prenderà il via dal 30 marzo con quattro frequenze alla settimana, che diventeranno sei già a partire dal 18 aprile. La rotta segnerà anche il debutto della compagnia sul mercato olandese.

“La rotta Amsterdam–San Paolo riflette il nostro impegno nel rafforzare ulteriormente le connessioni tra Europa e Sud America e nell’adattarci alla crescente domanda di viaggi tra le due regioni - dice Thibaud Morand, general manager di Latam Airlines per Europa, Asia e Oceania -. San Paolo è un hub fondamentale del nostro network, che consente ai passeggeri di accedere comodamente a un’ampia gamma di destinazioni in Brasile e nel resto del continente”.

La rotta sarà operata con aeromobili Boeing 787-9, configurati con 30 posti in Business Class e 270 in Economy Class, offrendo un’esperienza di viaggio moderna e confortevole, con servizio di ristorazione a bordo e sistema di intrattenimento di ultima generazione.