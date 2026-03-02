Rinviare tutti i viaggi in Libano. In seguito alle operazioni militari israeliane in atto in ampie aree del territorio libanese, inclusa la capitale Beirut, arriva lo sconsiglio della Farnesina sui viaggi nel Paese.

Sul sito viaggiaresicuri.it il Ministero degli Esteri invita i connazionali a rinviare tutti i viaggi in Libano e quelli presenti nel Paese a considerare di partire con i primi voli commerciali disponibili, messi a disposizione dalla compagnia di bandiera libanese MEA-Middle East Airlines, fintanto che l’aeroporto internazionale di Beirut resta operativo. Permane, inoltre, l’invito a verificare lo stato dei voli con la propria compagnia aerea.

“Si invitano i connazionali - prosegue la nota di viaggiaresicuri.it - a evitare ogni spostamento non strettamente necessario all’interno del Paese, evitando in ogni caso, in particolare il Sud del Libano, la Valle della Beqaa e i quartieri meridionali di Beirut (Dahye). Per emergenze, l’Ambasciata a Beirut è raggiungibile ai numeri 00961 3 489966 e 00961 81333246”.

Il passaggio via terra

L’escalation militare in Iran e nella regione ha portato al blocco dei collegamenti aerei da e per i Paesi del Medio Oriente, oltre che nei corridoi Est-Ovest. Con una situazione del genere resta la possibilità, per gli italiani che vogliano rimpatriare, di attraversare la frontiera via terra tra Emirati Arabi Uniti e Oman che, come spiega il sito viaggiaresicuri.it, risulta aperta. L’aggiornamento del sito segnala anche come, alla frontiera, ai passaporti italiani venga apposto un timbro omanita valido come visto turistico per 14 giorni dall’arrivo nel Paese. Per attraversare la frontiera con un’auto noleggiata negli Emirati, continua la Farnesina, è necessaria un’assicurazione valida anche in Oman. Al momento, tuttavia, come continua il sito “risulta difficile trovare collegamenti aerei dall’Oman con l’Italia a causa dell’elevata richiesta”.

“L’Ambasciata d’Italia in Oman - continua la nota di viaggiaresicuri.it - ha un presidio da mattina a sera presso l’attraversamento di Hatta. Negli orari notturni è attivo il numero di emergenza dell’Ambasciata d’Italia in Oman: 00968 9933 2655”.

Sono stati attivati anche numeri di emergenza aggiuntivi.

Ecco quelli segnalati dal ministero:

Ambasciata a Abu Dhabi +971 50 818 07 80; +97150 010 19 98. Consolato Generale d’Italia a Dubai: +971 050 656 3375; +971 050 866 9546; +971 050 920 1247; +971 050 248 2601; +971 050 302 4263.

Resta valida la raccomandazione della Farnesina pubblicata il 28 febbraio che raccomanda ai connazionali “di restare presso la propria abitazione e/o albergo di soggiorno e di informarsi con le proprie compagnie aeree circa eventuali cancellazioni o variazioni dei voli”.

Il ministero invita inoltre gli italiani a esercitare massima cautela negli spostamenti, limitandoli allo stretto necessario e “evitando in particolare di avvicinarsi ad installazioni militari e luoghi di assembramento. Si consiglia altresì - continua la nota - di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali”.