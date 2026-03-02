Animal Crossing: New Horizons’ arriva a Gardaland Sea Life Aquarium

A partire dal prossimo 28 marzo al Gardaland Sea Life Aquarium arriva ‘Animal Crossing™: New Horizons’, il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo.

La collaborazione nasce dall’incontro tra l’universo di Gardaland Sea Life Aquarium, che ospita e si prende cura di oltre 5.000 creature marine appartenenti a più di 100 specie, e l’atmosfera rilassante, creativa e accogliente di Animal Crossing. Da questa fusione prenderanno forma le Sea Life Islands: isole tematiche che guideranno i visitatori in un viaggio tra ambienti acquatici, biodiversità e narrazione. A guidare l’esperienza sarà Blatero, il curatore del museo di Animal Crossing, che assumerà il ruolo di guida narrativa all’interno dell’acquario.

Il percorso includerà attività interattive e una caccia ai timbri dedicata ad alcuni dei personaggi del videogioco, con un timbro da collezione esclusivo disponibile al termine della visita.

In giorni selezionati della settimana, l’esperienza culminerà con l’incontro con uno dei personaggi della serie – Tom Nook – rendendo la visita ancora più memorabile e confermando l’impegno di Gardaland Sea Life Aquarium nell’offrire esperienze immersive, educative e innovative.