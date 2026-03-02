Xenia Hôtellerie acquisisce il resort ‘Alla Corte delle Terme’ e sale a 18 strutture con Phi Hotels

Xenia Hôtellerie Solution s.p.a società benefit comunica, in una nota stampa, di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo al resort quattro stelle ’Alla Corte delle Terme’, situato a Viterbo, e la locazione dell’immobile presso cui il ramo d’azienda è esercitato. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il prossimo mese di marzo e permetterà quindi di raggiungere 18 strutture nel gruppo alberghiero Phi Hotels.

Il resort, che ha realizzato ricavi per oltre 1,1 milioni di euro con un Ebitda margin di circa il 10% al 31 dicembre 2024, dispone di area ristorazione, spazi per eventi, piscina centro benessere privato e 20 camere. La struttura, situata in prossimità del polo termale di Viterbo e nelle vicinanze del centro cittadino, rappresenta potenzialmente una destinazione di interesse sia per la clientela leisure sia per quella business.

L’operazione segue le linee guida del Piano Industriale 2025–2028 della società, che prevede un percorso di crescita per linee esterne mediante acquisizioni selettive e mirate, finalizzate alla creazione di valore nel medio-lungo periodo.

Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia, ha dichiarato: “Questa operazione, alla quale stiamo lavorando dallo scorso autunno, rappresenta il primo passo del nostro percorso di sviluppo del 2026. L’ingresso della struttura ‘Alla Corte delle Terme’ nel gruppo alberghiero Phi Hotels rafforzerà ulteriormente la nostra presenza nel segmento resort e nelle destinazioni a forte vocazione turistica, business e, in questo caso, anche termale. Siamo fiduciosi che questa operazione contribuirà positivamente alla crescita dei ricavi e della marginalità futuri della Società, generando valore per tutti i nostri stakeholder e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento competitivo nel mercato alberghiero italiano”.