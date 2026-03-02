La Giordania prova a dare segnali di tranquillità in questi giorni di conflitto fra Usa, Israele e Iran. Una nota inviata ieri, 1 marzo, dal Jordan Tourism Board ad agenzie di viaggi e tour operator nel mondo, sottolinea come la Giordania sia stabile.

“La situazione nel Regno rimane calma e la vita quotidiana procede senza interruzioni – si legge nella nota - Tutti gli aeroporti, inclusi l'aeroporto internazionale Queen Alia, l'aeroporto di Amman (Marka) e l'aeroporto internazionale King Hussein ad Aqaba, sono pienamente operativi, con programmi di volo che procedono con interruzioni limitate”.

Secondo il JTB, i confini rimangono aperti e i siti turistici, da Petra al Mar Morto, dal Wadi Rum ad Amman, sono operativi.

“Il Jordan Tourism Board continua a lavorare a stretto contatto con tutte le parti interessate per garantire operazioni senza intoppi nel settore turistico – conclude la nota -. In caso di domande o necessità di ulteriore assistenza, il nostro team rimane a disposizione 24 ore su 24.”

Gli uffici del JTB sono raggiungibili alla mail info@visitjordan.com o al numero +96265678444.