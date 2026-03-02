Wizz Air: sospesi i voli nell’area mediorientale fino al 7 marzo

Resteranno sospesi fino al prossimo 7 marzo tutti i collegamenti di Wizz Air verso Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l’Arabia Saudita. Una decisione presa in attesa dell’evolversi della situazione nell’area dove lo spazio aereo è stato chiuso.

“La compagnia sta monitorando attentamente gli sviluppi e resta in costante contatto con le autorità locali e internazionali, le agenzie per la sicurezza aerea e gli organi governativi competenti – spiega la compagnia in una nota -. Le decisioni operative continueranno a essere riviste e il programma dei voli potrà subire ulteriori modifiche in base all’evolversi della situazione”.

I passeggeri coinvolti saranno contattati direttamente e riceveranno informazioni riguardanti le opzioni a loro disposizione.