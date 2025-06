Crociere fluviali, il 2026 sarà un anno boom

Le compagnie di crociere fluviali affermano che, nonostante l’incertezza economica negli Stati Uniti, le prenotazioni per il 2025 rimangono consistenti e quelle per il 2026 stanno già superando quelle di quest’anno.

Ad esempio Viking ha registrato un fatturato totale di 897,1 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, con un aumento di quasi il 25% su base annua. La compagnia ha dichiarato di aver effettivamente venduto la sua capacità per quest’anno al 95%, e ha segnalato di aver già venduto il 28% della capacità per il 2026.

Con una flotta di circa 80 navi da crociera fluviali, Viking ha avuto un “inizio notevole” per l’anno, ha affermato il presidente e ceo Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly.

Essendo la più grande compagnia di crociere fluviali e l’unica quotata in borsa, i profitti di Viking potrebbero non essere rappresentativi dell’intero settore. Tuttavia, diverse compagnie minori, private, hanno dichiarato di prosperare anche nel 2025 e prevedono risultati ancora migliori l’anno prossimo.

Riviera Travel ha affermato che le prenotazioni per le crociere fluviali del 2026 sono superiori del 42% rispetto alle prenotazioni del 2025 e CroisiEurope ha evidenziato che il 35% della capacità del 2026 è esaurita.

Inoltre, AmaWaterways, Avalon Waterways e Amadeus River Cruises hanno dichiarato che le prenotazioni del 2026 hanno superato quelle del 2025, che si avvia a diventare il loro anno migliore di sempre.

Osservando questa tendenza e riscontrando un boom nella domanda, Avalon Waterways ha aggiunto più crociere per i mercatini di Natale e per il fuori stagione, come ha spiegato la presidente Pam Hoffee. Secondo Hoffee, Avalon è sulla buona strada per un 2025 da record e il 2026 è “partito con un inizio eccezionalmente positivo”, con un trend di prenotazioni superiore a quello dello stesso periodo dell’anno scorso.