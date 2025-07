Un nuovo modo per scoprire l’Italia, ascoltandola. Sono online i primi podcast geo-turistici pubblicati dal Ministero del Turismo sulla piattaforma ufficiale Italia.it, punto di riferimento del Tourism Digital Hub.

Un progetto corale, nato in collaborazione con enti locali, associazioni e operatori culturali, e affidato a Loquis, vincitore dell’avviso ministeriale dedicato all’innovazione digitale. Disponibili in italiano, inglese e spagnolo, i podcast raccontano esperienze, luoghi, storie e tradizioni, valorizzando il patrimonio diffuso e intercettando un pubblico sempre più digitale: oggi, in Italia, oltre 15 milioni di persone ascoltano podcast.

In appena una settimana, i contenuti – oltre 80.000 quelli già caricati – hanno registrato decine di migliaia di ascolti. Tra i più cliccati: Brera, Venezia, Monopoli, San Vito Lo Capo, Sorrento e Castelbuono.