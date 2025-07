È ancora possibile aderire alla class action europea sostenuta da HOTREC, Federalberghi e da oltre 30 associazioni alberghiere nazionali contro Booking.com, che punta a richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni.

Oltre 10mila hotel in Europa si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per partecipare alla class action, e in risposta alle richieste degli albergatori, la scadenza per la registrazione è stata prorogata di quattro settimane, fino al 29 agosto 2025.

“Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa” dice il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara.

L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza. Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel.