Con Leonardo Hotels sulle tracce di ‘Emily in Paris’

Monumenti, boutique, ristorantini, belvedere romantici, vie nascoste. Con Leonardo Hotel si va alla scoperta dei luoghi resi celebri da ‘Emily in Paris’, la serie tv con Lily Collins nei panni di un’americana trasferitasi in Europa e protagonista di mille avventure tra Parigi, Roma e Venezia.

La serie, tra le più viste sulla piattaforma Netflix, è arrivata alla quarta stagione e ha riscosso un enorme successo anche per i luoghi che fanno da sfondo alle vicende della giovane Emily Cooper, tanto che il gruppo alberghiero ha creato degli itinerari ah hoc per gli appassionati.

A Parigi per esempio si parte dal Leonardo Boutique Hotel Paris Opéra per visitare Place de l’Estrapade, la piazzetta in cui si trova l’appartamento di Emily, Place de Valois, sede dell’agenzia Savoir, e poi i Jardin du Palais Royal e altri angoli e locali iconici visti in tv. A Roma, invece, il percorso inizia dal NYX Hotel Rome e tocca piazza di Spagna, la nascosta e sorprendente piazza Margana, il ghetto ebraico e il bohémien Rione Monti. Nella prossima stagione Emily farà tappa a Venezia e dal Leonardo Royal Hotel Venice Mestre si potrà partire per un tour che abbraccia piazza San Marco, il Canal Grande, campi e calli segrete.