Mama Shelter espande la sua presenza internazionale. Ennismore, la divisione lifestyle del gruppo alberghiero Accor, ha infatti firmato il suo primo hotel con questo marchio in Thailandia, a Bangkok. La struttura avrà 578 camere e sarà operativa nel 2029.

Il partner di sviluppo locale, The Platinum Group, la realizzerà all’interno di una torre di 48 piani nell’ambito di un più ampio progetto a uso misto: The Platinum Square, un complesso che includerà anche un centro commerciale di quattro piani, incentrato specificamente sulla moda.

“Bangkok - commenta Cedric Gobilliard, Chief Operating Officer di Ennismore per Mama Shelter - è una città di vivaci contrasti, profondamente tradizionale ma al contempo all’avanguardia. Una destinazione ideale per il nuovo Mama Shelter Bangkok Platinum”.

La pipeline internazionale

Sono ormai una decina gli hotel Mama Shelter in costruzione in tutto il mondo, secondo quanto riportato da TopHotelNews. In Europa, sono in costruzione hotel sul lago di Como, ad Amsterdam, a Tolone, a Zurigo e, vicino a Disneyland Paris, l’hotel Val d’Europe, con 150 camere, che aprirà all’inizio del 2028.

Nelle Americhe, invece, le prossime aperture includono il Mama Shelter Los Angeles e il primo hotel del gruppo in Colombia, che aprirà a Medellin alla fine del 2025. Più o meno nello stesso periodo sarà operativo anche il Mama Shelter Città del Messico.

Un’altra apertura è prevista quest’anno a Singapore, mentre in Africa il Mama Shelter Città del Capo, frutto di una riconversione, sorgerà da quello che un tempo era il Christiaan Barnard Memorial Hospital della città e aprirà nel 2026. Nell’autunno del 2026, invece, sarà inaugurato il Mama Shelter Casablanca, 141 camere e un mix tra sistemazioni alberghiere e appartamenti.