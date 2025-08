Emozioni sul Lago Maggiore, inaugurata la Signature Peacock Suite

Il Boutique Hotel Stresa aggiunge un nuovo tassello al suo racconto d’autore con la Signature Peacock Suite, appena inaugurata dopo una prima stagione che ha attratto ospiti internazionali. Un progetto che interpreta lo spirito del Lago Maggiore in chiave emozionale, attraverso ambienti che dialogano con il paesaggio. Il nome richiama i pavoni delle Terre Borromee, simboli di bellezza e meraviglia. Come loro, la suite è pensata per incantare: colori profondi, materiali pregiati, luce naturale.

Dal soggiorno che richiama l’alba, alla camera dai toni del tramonto, tutto evoca la magia del luogo. Doppia esposizione, terrazza con vista sul parco della Villa Ducale, balcone affacciato su Isola Bella. Letto king size con biancheria Rivolta Carmignani, area wellness con vasca in Corian, sauna, doccia walk-in e dettagli di comfort firmati Ghd e Fragrart. “Dormire qui è come essere cullati dalle nuvole” racconta un’attrice ospite. Un rifugio curato, sostenibile e autentico, dove ogni particolare parla di bellezza.