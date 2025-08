Ras Al Khaimah: primo semestre 2025 da record per arrivi e ricavi

Ras Al Khaimah accelera sul turismo e archivia un primo semestre 2025 da record: +6% di arrivi, per un totale di oltre 654mila visitatori, e +9% nei ricavi turistici. Boom anche per il segmento Mice e Wedding, con un incremento del 36% nei ricavi.

“La nostra strategia integrata funziona: puntiamo su connettività, ospitalità di alto livello, esperienze e grandi eventi”, ha commentato Raki Phillips, ceo di Raktda. Trainano la crescita i nuovi voli diretti da Europa dell’Est e Asia, insieme all’espansione dell’offerta ricettiva con marchi come Four Seasons, Fairmont, Taj e NH Collection. Ricco anche il calendario eventi: dalla Rak Half Marathon alla nuova Jais Ride, passando per l’Uae Tour e l’iconico Highlander. Intanto, le partnership strategiche con Huawei, Open World e le Otadi Cina e Arabia Saudita rafforzano l’attrattiva internazionale dell’Emirato. L’obiettivo? Superare i 3,5 milioni di visitatori l’anno entro il 2030.