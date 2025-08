Rimborsi entro 14 giorni, l’impegno di Expedia e Lastminute.com

L’impegno è ufficiale: Expedia e Lastminute.com si sono dette determinate a informare meglio i consumatori sui loro diritti e a garantire, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, che ricevano il rimborso del biglietto entro 14 giorni.

A seguito di un dialogo con la Commissione europea e il Consumer Protection Cooperation Newtork delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori, come scrive TraveldailyNews le due Ota hanno sottoscritto diversi impegni tra cui quello, in caso di voli cancellati, di trasferire i rimborsi dalla compagnia aerea al consumatore entro 7 giorni dalla data in cui Expedia e Lastminute.com ricevono il rimborso dal vettore, con un conseguente rimborso entro un massimo di 14 giorni per i consumatori.

I recapiti delle agenzie di viaggi online, come numeri di telefono e indirizzi e-mail, saranno forniti nelle sezioni di supporto o ‘Contattaci’ dei loro siti web, in modo che i consumatori possano contattarle facilmente.

Le informazioni sui vantaggi specifici associati ai diversi pacchetti di servizi offerti dalle agenzie di viaggi online saranno rese più chiare ai consumatori, che saranno anche informati in modo chiaro sui loro diritti legali ai sensi del Regolamento sui Diritti dei Passeggeri Aerei, in merito alla riprotezione o al rimborso in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea. Saranno inoltre informati tempestivamente e in modo trasparente in caso di cancellazione del volo.