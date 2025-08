Continua la corsa europea di TRIBE Hotels, il brand lifestyle di Accor il cui approccio è fortemente orientato al design. Dopo l’apertura del primo hotel in Polonia e l’inaugurazione di nuove strutture in Ungheria e Francia, il network si prepara a sbarcare in Slovenia e Portogallo e a crescere in Francia, così come in altre grandi città del continente.

“In TRIBE - osserva Pauline Oster, Vice President Tribe Europe & North Africa - non ci limitiamo a realizzare camere d’hotel. Creiamo autentici spazi di incontro, costruiti attorno al nostro social hub, a un concept originale di food & beverage e a un design audace e inconfondibile”.

Il marchio, che si caratterizza per lo stile ricercato e i prezzi accessibili, conta oggi oltre 20 strutture in più di 10 Paesi e 35 in fase di sviluppo.

Le new entry

La più recente apertura europea è stata in Polonia con il TRIBE Krakow Old Town, che si distingue per un design che trae ispirazione dalla serie cult Twin Peaks e dall’estetica cinematografica di David Lynch. Dispone di 168 camere, due sale meeting, un’area wellness, un coffee e cocktail bar e un ristorante pan-asiatico.

In Francia a giugno 2025 ha aperto le porte il TRIBE Paris Pantin, il cui cuore è il Social Hub, un ambiente vivace pensato per fare networking, lavorare o semplicemente rilassarsi. L’hotel, che dispone di 131 camere, propone anche una sala meeting illuminata da luce naturale e una palestra. In apertura a settembre, invece, il TRIBE Montpellier Gare Sud de France, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Montpellier Sud de France.

Entro la fine dell’anno, poi, TRIBE rafforzerà ulteriormente la sua presenza in Francia con l’inaugurazione del TRIBE Reims Centre, che nascerà dal restyling completo di una struttura esistente e disporrà di 92 camere, un ristorante, spazi per meeting e coworking e una terrazza panoramica su Reims e sulla sua cattedrale.

In Olanda, invece, a fine 2025 è prevista l’apertura del TRIBE Den Haag Centraal, che diventerà il secondo indirizzo del brand nei Paesi Bassi. Nella pipeline futura del brand ci sono i debutti in Slovenia e Portogallo, nel 2027, con TRIBE Ljubljana e TRIBE Porto Gaia.