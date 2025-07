Preferred Hotels & Resorts: 18 nuovi ingressi, 4 gli italiani

Sono 18 i nuovi ingressi in Preferred Hotels & Resorts al 30 giugno 2025. Quattro le new entry italiane: il Castello di Velona Resort Thermal Spa e Winery a Montalcino, il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort di Cervinia, il Savona 18 Suites di Milano e l’hotel Cala del Porto Punta Ala a Castiglion della Pescaia in Toscana.

Fra gli altri ingressi, in Europa si registra l’Imlauer Hotel Schloss Pichlarn ad Aigen im Ennstal in Austria, le isole greche di Mykonos e Santorini con il Kivotos Mykonos e il Kivotos Santorini, la Spagna con il Royal Hideaway Corales Villas e Tenerife e il Portogallo con The Editory Riverside Hotel a Lisbona e l’EPIC SANA Algarve .

E ancora l’Asia, con Amara Singapore e Himalayas Hotel Shanghai , il Centro America con il Cala Luna Hotel Boutique & Villas a Santa Cruz in Costa Rica, El Santuario Resort & Spa nella Valle de Bravo in Messico e il Poblado Plaza Hotel di Medellin in Colombia e il Nord America con Keswick Hall a Charlottesville in Virginia e The Charleston Place a Charleston in Carolina del Sud.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a questi 18 straordinari hotel di lusso indipendenti nel nostro portafoglio globale – dice Lindsey Ueberroth, amministratore delegato di Preferred Hotels & Resorts -. Ogni struttura incarna un forte senso del luogo e uno spirito unico, offrendo esperienze autentiche senza mai compromettere l’anima a favore della standardizzazione. Da rifugi storici a fughe urbane ricche di cultura, questi hotel riflettono i momenti indimenticabili che i viaggiatori di oggi cercano attivamente”.