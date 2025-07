Milano, un art hotel visionario per il brand WorldHotels Crafted di BWH

Il Collini Rooms di Milano entra ufficialmente nel network BWH Hotels Italia & Malta, aderendo al brand WorldHotels Crafted. Disponibile da settembre sui canali di prenotazione BWH, il 4 stelle fa parte della Collection Crafted, selezione di lifestyle hotel indipendenti firmata WorldHotels, pensata per realtà che celebrano la creatività, l’arte e un approccio esperienziale all’ospitalità. Situata nel cuore dell’area di via Mecenate, tra spazi rigenerati e luoghi iconici come gli Studios RAI e sedi di brand di alta moda, la struttura è vicina anche al quartiere Ortica, celebre per i suoi murales, e alla Fondazione Prada, centro d’arte contemporanea tra i più significativi in Europa. Audace e visionario il concept, in cui arte e design superano i confini dell’ordinario, popolando gli ambienti di installazioni pop e scenografie surreali, dove convivono eroi Marvel, personaggi cult di Hollywood, dinosauri, animali esotici e oggetti iconici come flipper, neon e giochi vintage.

“Condividiamo con il brand la visione di un’ospitalità che non si limita al comfort, ma diventa esperienza, immaginazione, racconto - osserva Antonio di Meglio, direttore del Collini Rooms -. Il nostro hotel nasce per sorprendere, accogliere con stile e personalità, trasformando il soggiorno degli ospiti in un viaggio visivo e culturale e questa affiliazione ci permette di valorizzare ancora di più il nostro approccio unconventional e il dialogo con il territorio milanese, che per noi è fonte continua d’ispirazione visiva e creativa”. Ogni angolo dell’hotel racconta un universo visivo diverso, arricchito dagli affreschi realizzati dal poliedrico artista contemporaneo Federico Unia (in arte Omer), che intrecciano sacro e profano, arte classica e cultura pop in un labirinto onirico e colorato. L’hotel dispone di 55 camere, tra cui 5 suite e 50 superior, che si distinguono per un’estetica dichiaratamente anticonformista: spazi teatrali e variopinti, dove design e immaginazione si fondono per dare vita a un universo parallelo, ironico e sorprendente.