Vueling: i trend di viaggio e le mete più richieste

Grazie all’ingresso di tre nuovi velivoli nella flotta catalana, Vueling rafforza le operazioni degli aeroporti strategici e dei principali corridoi internazionali per fronteggiare l’alta domanda estiva. E rivela alcuni trend che plasmano il piano vacanze dei suoi passeggeri. In primis, la destagionalizzazione rende alcune mete attrattive tutto l’anno a causa della forte domanda costante sull’anno. Poi, sempre più persone approfittano della flessibilità del lavoro in giorni feriali per pianificare fughe più frequenti, lunghi weekend o trascorrere l’inverno in luoghi caldi, come le Isole Canarie.

“A livello di destinazioni, nei nostri mercati principali, Barcellona e le Baleari continuano a essere molto richieste, ma notiamo una crescente domanda internazionale per città meno conosciute, come Bilbao, Valencia o Siviglia” spiegano dalla compagnia. Infine, da un recente sondaggio svolto in Italia, emerge che il 55% del campione mira a impiegare il tempo “disconnesso” nei propri hobby e nei viaggi, con una chiara propensione per un’immersione nella natura rispetto ai contesti urbani e il 79,5% proverebbe a fare un viaggio offline, staccato dai dispositivi digitali.