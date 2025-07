Viaggiare pet friendly: collaborazione fra Gnv e Innovadog

Viaggiare con il proprio animale domestico in traghetto può essere complicato. Per questo Gnv ha avviato una nuova collaborazione con Innovadog, per rendere ancora più semplice e piacevole l’esperienza di viaggio.

Negli ultimi quattro anni il numero di passeggeri con animali a bordo delle navi Gnv è cresciuto costantemente: da 45.000 nel 2021 a oltre 81.000 nel 2024. Per rispondere alla domanda in aumento, la compagnia ha aumentato il numero di cabine pet-friendly sulle principali rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ora fa un passo in più con servizi pensati su misura per chi non vuole rinunciare a portare con sé il proprio cane in vacanza.

Grazie alla collaborazione con Innovadog, i passeggeri potranno contare su una Pet Policy chiara e completa, pensata per accompagnare il cliente fin dalla prenotazione e durante ogni fase del viaggio. Video informativi proiettati a bordo e disponibili on-demand offriranno consigli utili per organizzare al meglio gli spazi in cabina, passeggiare nelle aree dedicate e prendersi cura del proprio cane in ogni momento della traversata. Non mancherà un Digital Welcome Kit con una lettera di benvenuto, suggerimenti pratici per la preparazione al viaggio, un link a contenuti multimediali.

“Siamo davvero felici di avviare questa collaborazione con Innovadog, perché l’attenzione verso i nostri passeggeri e i loro amici a quattro zampe è da sempre uno dei tratti distintivi di Gnv. Vogliamo che chi sceglie di viaggiare con noi si senta accolto e supportato in ogni fase del viaggio, con servizi pensati su misura per le loro esigenze. Per noi prendersi cura del benessere degli animali e dei loro proprietari significa offrire un’esperienza di viaggio davvero completa e di qualità” commenta Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv.