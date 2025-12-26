Millennium Hotels & Resorts e Ihcl cambiano le regole della fidelizzazione

Millennium Hotels & Resorts e Indian Hotels Company Limited siglano una partnership globale che ridefinisce la fidelizzazione alberghiera, unendo i programmi MyMillennium e Taj InnerCircle by NeuPass.

L’accordo consente ai membri di guadagnare e riscattare punti sull’intero portafoglio combinato di oltre 190 hotel tra Europa, Asia, Medio Oriente e Americhe, ampliando le opportunità di viaggio.

Il modello integra i due loyalty in un’unica esperienza fluida, con accesso a upgrade, servizi gratuiti, promozioni dedicate ed eventi esclusivi nei brand Taj, Vivanta, SeleQtions, The Gateway e Millennium. La forza complementare delle reti – IHCL radicata in India e Sud-est asiatico, Millennium forte in Europa e Nord America – permette ai viaggiatori business e leisure di muoversi senza soluzione di continuità, accumulando valore su scala globale. Un passo strategico per la competitività.