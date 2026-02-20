Nuovo ingresso di rilievo nella compagine azionaria di Norwegian Cruise Line Holinding. Il fondo attivista Elliott Investment Management ha acquisito una partecipazione superiore al 10%, una quota che consentirà all’investitore di avere un ruolo di influenza all’interno del Gruppo crocieristico. E i lavori in tal senso sono già iniziati.

L’ex ceo di Royal Caribbean Group, Adam Goldstein, ha infatti confermato nelle scorse ore su Fortune di essere stato contattato da Elliott Investment Management per “promuovere un cambiamento” all’interno di Nclh.

In una rubrica pubblicata sulla testata - si apprende da Travel Weekly - Goldstein ha scritto che il fondo lo avrebbe indicato come potenziale nuovo membro del Consiglio di amministrazione di Nclh.

Secondo la testata, infatti, Elliott starebbe puntando proprio al rinnovo del Cda di Nclh, nonché a una revisione del management esecutivo e del piano industriale.