Eta Uk, dal 25 febbraio strettamente obbligatorio per entrare nel Regno Unito

Dopo una fase transitoria, a partire dal prossimo 25 febbraio diventa strettamente obbligatorio per i cittadini italiani dotarsi di un’autorizzazione elettronica di viaggio (Eta – Electronic Travel Authorisation) per viaggiare legalmente nel Regno Unito.

Dal 2 aprile scorso, infatti, i visitatori di 85 nazionalità, tra cui quelle dell’Unione europea (e quindi l’Italia), hanno iniziato a familiarizzare con l’Eta ma durante questi mesi la misura non è stata applicata in modo rigoroso, per dare il tempo ai visitatori di adeguarsi al nuovo requisito.

Cambio di passo da settimana prossima: gli italiani che desiderano entrare nel Regno Unito dovranno obbligatoriamente avere un permesso digitale Eta e i vettori verificheranno i documenti prima della partenza.

La richiesta dell’Eta può essere effettuata online sui canali ufficiali o tramite la app collegata pagando 16 sterline. L’Eta ha una validità di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Si può viaggiare nel Regno Unito tutte le volte che si desidera con lo stesso Eta fino a scadenza.