TTG Italia
Italian Exhibition Group

Eta Uk, dal 25 febbraio strettamente obbligatorio per entrare nel Regno Unito

Eta Uk, dal 25 febbraio strettamente obbligatorio per entrare nel Regno Unito

Dopo una fase transitoria, a partire dal prossimo 25 febbraio diventa strettamente obbligatorio per i cittadini italiani dotarsi di un’autorizzazione elettronica di viaggio (Eta – Electronic Travel Authorisation) per viaggiare legalmente nel Regno Unito.

Dal 2 aprile scorso, infatti, i visitatori di 85 nazionalità, tra cui quelle dell’Unione europea (e quindi l’Italia), hanno iniziato a familiarizzare con l’Eta ma durante questi mesi la misura non è stata applicata in modo rigoroso, per dare il tempo ai visitatori di adeguarsi al nuovo requisito.

Cambio di passo da settimana prossima: gli italiani che desiderano entrare nel Regno Unito dovranno obbligatoriamente avere un permesso digitale Eta e i vettori verificheranno i documenti prima della partenza.

La richiesta dell’Eta può essere effettuata online sui canali ufficiali o tramite la app collegata pagando 16 sterline. L’Eta ha una validità di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Si può viaggiare nel Regno Unito tutte le volte che si desidera con lo stesso Eta fino a scadenza.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana