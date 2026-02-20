Costa Crociere torna al Festival di Sanremo

Costa Crociere torna protagonista al Festival di Sanremo 2026 e riporta lo spettacolo sul mare con Costa Toscana. Per il quinto anno consecutivo il brand è main sponsor della kermesse e conferma il format che unisce musica, intrattenimento e viaggio.

Due minicrociere, dal 21 al 25 febbraio e dal 25 febbraio al 1° marzo, trasformano la nave in un palcoscenico galleggiante nella Baia di Sanremo.

L’inaugurazione è fissata per domenica 22 febbraio alle 18:45 con uno show piromusicale e un light show sul mare realizzato con il Comune di Sanremo. A bordo live set, party tematici e il ritorno del Deejay Time. Novità 2026 è la presenza di Max Pezzali con MAX FOREVER – The Party Boat, cinque serate in collegamento con l’Ariston.