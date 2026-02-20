Fiavet Emilia-Romagna e Marche: sabato 21 febbraio l’assemblea elettiva

Fiavet Emilia-Romagna e Marche si prepara a rinnovare gli organi associativi. L’assemblea elettiva è in programma per sabato 21 febbraio all’Hotel Sydney di Bologna.

A precedere, come precisa una nota dell’associazione, un convengo pubblico dal titolo: “Adempimenti fiscali e giuridici, nuove regole e nuove responsabilità: l’impatto sulle agenzie di viaggio”. L’evento è aperto a tutti gli operatori del settore. I lavori saranno aperti dal presidente di Confcommercio Emilia-Romagna, Enrico Postacchini

“Si tratta di un momento importante per la nostra Associazione - commenta il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita -. L’assemblea elettiva rappresenta un passaggio di responsabilità e continuità: si farà il punto sul lavoro svolto nell’ultimo anno, sulle sfide affrontate e sui risultati ottenuti, ma soprattutto si getteranno le basi per il prossimo mandato. Il confronto con gli associati, anche attraverso il convegno tecnico, è fondamentale per affrontare con consapevolezza le nuove regole e le criticità che incidono quotidianamente sull’attività delle agenzie di viaggio”.