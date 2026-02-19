Ryanair: 42 rotte per la summer negli aeroporti della Calabria

Saranno 42 in totale le rotte che verranno operate da Ryanair in Calabria nel corso della stagione estiva. Grazie ai 4 aeromobili basati in regione (2 a Lamezia e 2 a Reggio Calabria) la low cost potenzierà l’offerta del 14% anno su anno, inserendo 5 nuove destinazioni sullo scalo di Lamezia: Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia.

“Grazie alla decisione del presidente della Regione Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria – commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia”.

Nel programma sono previsti anche alcuni aumenti delle frequenze e in particolare da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia e da Crotone a Milano Bergamo e Bologna.