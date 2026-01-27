La sanzione comminata dall’Antitrust a Ryanair lo scorso dicembre pesa sugli utili del terzo trimestre della low cost. Nel periodo, il dato è sceso del 22% a 115 milioni al netto della multa; se si considera l’importo richiesto dall’Agcm alla compagnia, l’utile scende invece a 30 milioni, con un -80% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno (che per il vettore si chiude a dicembre).

Tuttavia, come riporta ilsole24ore.com Ryanair ha rivisto al rialzo sia le previsioni per il traffico sia le tariffe aeree per l’intero anno.

“I consumatori continuano a viaggiare, ma la capacità continua ad essere fortemente limitata in Europa e tutto ciò sta portando a un leggero aumento delle tariffe aeree” ha dichiarato Neil Sorahan, direttore finanziario di Ryanair.

Anche nel terzo trimestre il traffico è aumentato, salendo del 6% e arrivando a 47,5 milioni di passeggeri, con un load factor del 92% e un fatturato arrivato a 3,21 milioni di euro, un +9% anno su anno.

Intanto, il vettore attende l’arrivo dei nuovo aeromobili, sui quali Ryanair conta per aumentare il target dei passeggeri per il 2027 e passare da 215 milioni a 216 milioni di posti.