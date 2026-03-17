Gli Stati Uniti vede lo spettro di un nuovo shutdown e i ceo delle principali compagnie aeree americane provano a corrore ai ripari. Stanno infatti per scadere i 3 mesi di accordo previsti lo scorso dicembre e che sbloccarono i fondi per i lavoratori federali, facendo uscire gli aeroporti statunitensi del caos.

Per scongiurare un ritorno di questo scenario, con una lettera aperta firmata dai vertici di American Airlines, Delta, Southwest e JetBlue, insieme ai responsabili dei grandi vettori cargo come Ups e FedEx, e pubblicata dal Washington Post, è stato chiesto al Congresso di ripristinare i fondi per il dipartimento della Sicurezza interna e garantire lo stipendio agli addetti alla sicurezza negli aeroporti durante lo shutdown parziale del governo federale. “Ancora una volta, il trasporto aereo diventa una ‘palla da gioco’ politica nel mezzo di un altro shutdown governativo”, hanno scritto, avvertendo che “lasciare senza paga i lavoratori della Transportation Security Administration rischia di aggravare i disagi nei controlli e compromettere il funzionamento del traffico aereo”.