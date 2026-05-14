TH Group investe nell’hospitality di lusso: accordo con Generali Real Estate per Palazzo Selvadego

TH Group allunga sull’ospitalità di lusso. Il Gruppo ha siglato un accordo con Generali Real Estate per la futura gestione di Palazzo Selvadego, immobile del 1200 situato nel cuore di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco.

L’operazione si inserisce in un percorso di sviluppo strategico che ha l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di TH Group nel mercato dell’hospitality, attraverso l’espansione in destinazioni iconiche e nel segmento high-end.

“Il segmento luxury rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di TH Group - spiega Graziano Debellini, presidente di TH Group -. Venezia è una delle piazze più importanti al mondo per l’ospitalità di alta gamma e Palazzo Selvadego costituisce il cuore di un progetto più ampio che vedrà il Gruppo impegnato in nuove operazioni nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento anche nel mercato internazionale”.

Il rilancio di Palazzo Selvadego

Attraverso l’accordo con Generali Real Estate, Palazzo Selvadego - nel corso dei secoli punto di riferimento dell’ospitalità veneziana - sarà oggetto di un progetto di riqualificazione finalizzato al rilancio della struttura e al suo riposizionamento nel mercato luxury internazionale, anche attraverso l’adesione ai principali network di distribuzione dedicati alla clientela uplevel e l’adozione di elevati standard di servizio.

“Palazzo Selvadego sarà un affascinante ‘boutique hotel’ nel centro di una città unica e preziosa come Venezia, dove il turismo di alta gamma offre opportunità di crescita - aggiunge Benedetto Giustiniani, head of Southern Europe Region, Generali Real Estate -. Generali Real Estate continua a crescere nel segmento hospitality in Europa valorizzando ed accrescendo il proprio portafoglio di immobili di qualità. Siamo lieti di affidare la gestione di questo storico immobile a TH Group, uno dei principali operatori alberghiero italiani per dimensione del portafoglio, con quasi 50 anni di storia.”

L’operazione si inserisce nel piano di crescita di TH Group, che prevede ulteriori iniziative nel segmento upscale e luxury nelle principali destinazioni turistiche dell’Italia. Ulteriori progetti saranno svelati dal Gruppo nei prossimi mesi.