Barbados, boom di arrivi nel primo trimestre

Boom del turismo a Barbados. L’Ente del Turismo segnala, sulla base dei dati dei tour operator, un aumento degli arrivi del 200% nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, segnale di una domanda in forte crescita.

A incidere è anche il contesto geopolitico, ma a trainare resta l’attrattività della destinazione, sostenuta da collegamenti aerei efficienti, via i principali hub europei, e da un’offerta alberghiera in espansione.

L’isola consolida così il suo posizionamento tra le mete caraibiche più accessibili dall’Italia, con un mix competitivo tra mare, cultura e lifestyle.

Sul fronte hotellerie spiccano nuove aperture e riaperture di fascia alta, come il Crystal Cove by Marriott, il Pendry Barbados, sulla Platinum Coast, e il nuovo Royalton Vessence, oltre al Treasure Beach e al The House.