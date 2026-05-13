All Nippon: al via la partnership con Ihg Hotels & Resorts

Prende il via la partnership tra All Nippon Airways e Ihg Hotels & Resorts sul fronte dei rispettivi programmi fedeltà.

“Dopo ottobre, i membri di Ihg One Rewards e di Ana Mileage Club avranno accesso a vantaggi, tra cui benefici di fidelizzazione e riconoscimento potenziati per i membri Amc, il doppio accumulo di punti su voli Ana selezionati e lo scambio bidirezionale tra miglia Ana e punti Ihg One Rewards”.

Grazie a questa partnership, i membri potranno accumulare e riscattare premi sull’ampia rete internazionale Ana, che opera 55 rotte e serve 40 città in tutto il mondo, nonché sul portafoglio globale di Ina, che conta oltre 7.000 hotel in più di 100 Paesi.