Umbria: nuova campagna per promuovere il turismo estivo

L’Umbria sceglie la narrazione per promuovere il turismo. Debutta così la nuova campagna primavera-estate della Regione, ideata dall’agenzia Triplesense, che ha creato un racconto ‘leggero’ accompagnato da immagini dei luoghi da scoprire, invitando a rallentare e restare.

Il format si articola in quattro soggetti comedy, costruiti per funzionare con immediatezza su diversi canali e per inserirsi nel percorso strategico già avviato e in linea con il brand system ‘Umbria Cuore Verde d’Italia’.

“I risultati confermano l’efficacia di questa visione - sottolinea una nota della Regione -. L’Umbria riesce a essere accessibile senza diventare semplice, organizzata senza perdere autenticità. Negli ultimi anni si è lavorato su strumenti digitali, reti territoriali, connessioni tra servizi e luoghi, e ne è nato un sistema che consente al visitatore di pianificare il proprio viaggio senza improvvisazione”.