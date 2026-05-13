Mappamondo rilancia sull’Oriente per l’estate 2026 con voli diretti Ita

Viaggi del Mappamondo amplia l’offerta per scoprire l’Oriente nel mese di agosto e rilancia su destinazioni quali Thailandia, Vietnam, Cambogia, Laos e Giappone, con proposte di viaggio confezionate grazie alla solida partnership con Ita Airways.

Tutti i pacchetti per le partenze garantite di agosto includono, infatti, collegamenti diretti Ita Airways per volare da Roma verso Bangkok e Tokyo, con possibilità di avvicinamento anche da altri aeroporti italiani.

“L’Estremo Oriente continua ad esercitare un fortissimo appeal - ha dichiarato Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo - ma nello scenario di incertezza generale che sta caratterizzando la fase di mercato attuale, il cliente è alla ricerca di determinate garanzie e soluzioni di viaggio. Per questa ragione abbiamo messo in piedi un nuovo calendario di partenze estive capace di andare incontro alle sue esigenze, garantendo condizioni favorevoli soprattutto sul fronte del trasporto aereo. La forza che abbiamo sulle destinazioni orientali - ha detto ancora Andrea Mele -, ci ha consentito inoltre di strutturare le proposte con alcuni plus esclusivi dedicati alla nostra clientela, come le escursioni incluse nei pacchetti, l’assegnazione di camere deluxe negli hotel, le cene in location d’eccellenza e le riduzioni sui trattamenti nelle spa”.

Le proposte in Thailandia

A coloro che desiderano scoprire la Thailandia, Mappamondo propone alcuni viaggi combinati per unire la visita approfondita della capitale Bangkok alle atmosfere di Koh Samui, dove si può scegliere di trascorrere 6 o 8 notti in esclusive strutture selezionate dall’operatore.

Bangkok può essere abbinata anche al tour che conduce alla scoperta delle antiche Capitali del Nord (Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai, Sri Satchanalai, Kamphaeng Phet, Ayuttaya) prima di raggiungere Koh Samed per un soggiorno di 4 notti all’insegna del relax.

Itinerari in Vietnam e Cambogia

La capitale della Thailandia diventa anche la base di partenza anche per proseguire con itinerari in Vietnam, Paese nel quale Mappamondo propone due itinerari che lo attraversano da Nord a Sud. Il Vietnam è proposto anche in abbinamento alla Cambogia con un viaggio che in 10 giorni tocca Ho Chi Min, Hue, Hoi An, Hanoi, la Baia di Halong e Siem Reap, sempre con itinerario circolare in partenza e in uscita da Bangkok con voli Ita Airways.

Ancora in Indocina, c’è il tour “I profumi dell’alba” che si spinge in Laos e Cambogia, con tappe a Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang e Siem Reap. Anche questo itinerario è stato confezionato dall’operatore per offrire un contatto profondo con le destinazioni, attraverso una serie di escursioni ed esperienze curate, quali cena nei mercati notturni, cerimonie con i monaci buddisti, danze tradizionali, cooking class, visita ai villaggi galleggianti del lago Tonle Sap o a Banteay Srei, la Cittadella delle Donne.

La proposta Giappone

Il 30 agosto si potrà volare anche in Giappone con il collegamento diretto di Ita Airways da Roma a Tokyo, scegliendo tra due differenti opzioni di tour: “Torii Rossi e Memoriali di Pace” per visitare Tokyo, Kanazawa, Kaga Onsen, Shirakawa-go, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Kyoto, Nara, Osaka, oppure “Giappone in Libertà” per scoprire Tokyo, Takayama, Kanazawa e Kyoto, con alcune escursioni esclusive per i clienti Mappamondo incluse nel pacchetto.