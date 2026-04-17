Mappamondo e le nuove esperienze polinesiane

Vanno dai 9 ai 12 giorni le nuove proposte firmate Mappamondo per chi vuol partire alla scoperta della Polinesia Francese. “Abbiamo lavorato per allineare sempre più la Polinesia Francese alla nostra politica di prodotto: cercare sempre di aggiungere esperienze che completano la conoscenza del Paese - ha spiegato Daniele Fornari, direttore del prodotto di Viaggi del Mappamondo -. La Polinesia, che spesso è erroneamente percepita e venduta come una vacanza meramente balneare, è in realtà un angolo di mondo capace di offrire anche molte opportunità di contatto con una cultura affascinante e una natura straripante”.

‘Bora Bora e Tuamotu’, di 12 giorni, consente di visitare Tahiti, Bora Bora, Rangiroa e Tikehau, mentre a coloro che desiderano abbinare la scoperta di Tahiti alla visita di Moorea e Bora Bora l’operatore propone ‘Le Isole della Società’, un viaggio di 9 notti tra spiagge, cascate, barriere coralline e pic-nic sui motu, con pernottamenti in strutture di prima categoria.

‘Le Isole della Società e Tikehau’, invece, è un programma di 12 giorni per andare a scoprire entroterra vulcanici e lagune.

I nuovi pacchetti di viaggio includono voli Ita Airways/Air Tahiti Nui da Roma e da Milano, o in alternativa, collegamenti Air France, sempre via Parigi, per partire da altri scali italiani.

Le escursioni incluse

“In ogni proposta - aggiunge Fornari - abbiamo inserito due o tre esperienze che permettono di conoscere la vera anima delle isole. Visite di un’intera giornata che promettono emozioni e scoperte uniche, oltre a rappresentare validi strumenti di supporto alla vendita in agenzia di viaggi”.

Tra le escursioni incluse quella nella laguna di Bora Bora a bordo di un va’a, la piroga tradizionale a motore, con una guida polinesiana che accompagna i visitatori a nuotare tra razze, squali pinna nera e pesci tropicali, per poi condurli verso un motu, dove viene servito un pranzo barbecue a base di specialità polinesiane.

A Moorea l’escursione si spinge in 4x4 fino al cuore dell’isola, dove sorgeva l’antico cratere; si scende anche fino alla spiaggia di Temae per un pranzo a base di specialità polinesiane prima di raggiungere Afareaitu per ammirare le omonime cascate immerse nel verde della foresta tropicale.

Con un’ora di navigazione dal villaggio principale di Rangiroa, invece, si giunge in uno degli scenari più sorprendenti della Polinesia: la Blue Lagoon, una laguna nella laguna, dove è possibile immergersi in un ambiente protetto tra razze e piccoli squali e scoprire attività che raccontano le tradizioni locali, come le dimostrazioni di intreccio di fibre di pandano e cocco. Il pranzo barbecue durante questa visita è accompagnato dal celebre Rosé de Tahiti, vino autoctono prodotto da vigneti affacciati sui mari del Sud.

Altra esperienza in barca è attraverso la laguna di Tikehau, per raggiungere Eden Island, un luogo unico dove una piccola comunità vive in profonda armonia con la natura coltivando frutta e ortaggi su suolo corallino, all’insegna di uno stile di vita essenziale, scandito dal rispetto per l’ambiente. La giornata prevede la sosta anche in un motu per pranzare a piedi nudi sulla sabbia e assaggiare le prelibatezze della cucina locale.