New entry nel portfolio Isola Azzurra. Il tour operator annuncia l’ingresso del Sikania Eco Resort di Marina di Butera, in Sicilia. Dopo l’acquisizione nel 2023 dello Zeta Club Selinunte, l’operatore consolida ulteriormente la propria presenza sull’isola.

L’operatore assume la gestione diretta della struttura - già operativa nel 2025 con la formula ‘vuoto per pieno’ -, primo step di un progetto strategico che punta all’acquisizione della proprietà nei prossimi anni.

La novità rientra in un piano di lungo periodo volto a investire in asset di qualità. “Siamo davvero orgogliosi: il Sikania rappresenta un’eccellenza dell’ospitalità siciliana - commenta Andrea Lorenzoni, ceo di Isola Azzurra -. Entrare nella gestione di una struttura di questo livello è per noi motivo di grande soddisfazione e rafforza ulteriormente il valore del nostro brand. Con Zeta Club & Resort stiamo costruendo un modello distintivo, capace di coniugare qualità, identità e innovazione. Performance che riteniamo possano essere raggiunte solo attraverso un modello di business integrato e multicanale, un’unica direttrice che parta dalla proprietà fino a tutti i canali di vendita”.

Insieme allo Zeta Club Selinunte, il Sikania Eco Resort diventa un punto di riferimento per lo sviluppo del format Zeta Club & Resort, sotto il cui marchio Isola Azzurra commercializza già il Mangia’s Alicudi di Sciacca, il Donnalucata Resort di Scicli in Sicilia ed il Club Le Rose di San Teodoro, in Sardegna.”