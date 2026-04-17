Váradi, Wizz Air: “Un’estate molto affollata e molto cara in Europa”

“Abbiamo avuto problemi per la mancanza di carburante in tre aeroporti italiani, Venezia, Brindisi e Catania. Tutto si è risolto nel giro di un giorno e in alcuni casi di qualche ora, senza dovere cancellare i voli. È successo solo in Italia, in nessun altro paese europeo finora abbiamo avuto carenze di carburante”, questa la dichiarazione al Sole 24 Ore di József Váradi, ceo di Wizz Air, rilasciata all’interno di una lunga intervista con il quotidiano.

In realtà il ceo minimizza subito dopo l’intoppo in questione, affermando che, come tutti, sono di certo in allerta ma “il carburante per aerei è stato fornito in modo adeguato in tutta Europa, con un piccolo intoppo in Italia. Ma anche l’intoppo italiano non è stato così grave, perché è durato poco e siamo riusciti a superarlo”.

Alla domanda sull’andamento delle prenotazioni Váradi confessa che “al momento la domanda è esitante, le persone stanno aspettando di capire che cosa succederà. Per quanto riguarda l’alta stagione estiva, invece, siamo in anticipo. Siamo più forti e si sta prenotando di più rispetto allo scorso anno. Siamo in una fase cruciale per decidere cosa fare per l’estate. Quello che posso dire è che l’Europa potrebbe diventare troppo affollata e troppo cara”.

Cosa consiglierebbe, quindi, a chi deve prenotare un biglietto aereo? Chiede ancora Il Sole 24 Ore: “Al momento penso che la situazione in Europa non sia così allarmante, ci sono problemi più gravi in Asia rispetto all’Europa. Penso che supereremo anche questa crisi e non sarà troppo dannosa. Chiaramente non posso prevedere ogni singolo scenario. Quello che posso dire è che, visto come va il mondo oggi, incoraggerei le persone a prenotare. Senza esitazione perché penso che la domanda sarà molto forte in Europa questa estate. Ecco perché penso che prenotare in anticipo sia meglio, più si aspetta e più sarà costoso”.