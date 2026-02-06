“Il 2025 è stato un anno decisivo per Wizz Air. Abbiamo ampliato la nostra flotta a ritmo sostenuto, aperto centinaia di nuove rotte e trasportato più passeggeri che mai, il tutto potenziando l'affidabilità delle nostre operazioni. Questa combinazione di scala e miglioramento delle prestazioni è esattamente ciò che ci distingue”. Commenta così l’andamento della compagnia nel 2025 il ceo József Váradi. Un anno contrassegnato dal record assoluto di passeggeri, 68,6 milioni, 21 dei quali da e per l’Italia, grazie a 320 nuove rotte e a 42 aerei in più in flotta.

Numeri che la low cost ungherese punta ora a superare nell’anno in corso, consolidando la propria presenza nell’Europa centrale e orientale e puntando forte sull’Italia, dove si è posta l’obiettivo di diventare la seconda compagnia in termini di share. “Nel 2026 intendiamo spingerci ancora oltre. Il nostro obiettivo è accelerare la crescita nell’Europa centrale e orientale e sbloccare opportunità in mercati che rimangono poco serviti e ricchi di potenziale. – conclude Váradi -. Stiamo costruendo una compagnia aerea che non si limita a seguire la domanda, ma la crea. Continueremo a superare i limiti per offrire più scelta, maggiore convenienza e un'esperienza costantemente migliore a milioni di viaggiatori”.