Maltempo e gelo a Berlino: raffica di voli cancellati

E’ ancora critica la situazione all’aeroporto di Berlino, dove anche oggi è previsto un operativo molto limitato. La raffica di cancellazioni dei voli in partenza e in arrivo è stata causata dal maltempo che sta imperversando nella zona con forti piogge gelate che rendono impossibile l’utilizzo delle piste. Anche sugli stessi aerei si forma una coltre di ghiaccio che rende necessario l’utilizzo delle operazioni di de-icing.

Secondo quanto riportato da corriere.it nella giornata odierna sullo scalo erano previste 490 tra partenze e arrivi, mentre non è ancora quantificabile l’entità delle cancellazioni: al momento dalla direzione dell’aeroporto non sono infatti in gradi di dire quando potrà essere riaperto al traffico, anche se un miglioramento delle condizioni meteo sarebbe atteso nella seconda metà della giornata.