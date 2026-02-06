Una copertura per chi si sposta spesso, anche con animali. Nobis Assicurazioni lancia una nuova polizza multi-viaggio, che libera i traveller dalla necessità di dover sottoscrivere un’assicurazione diversa per ogni partenza.
Si tratta di Nobis Più Viaggi, soluzione che con una sola attivazione copre tutti i viaggi dell’anno, a patto che ciascuno non superi i 30 giorni di durata. La polizza offre supporto in Italia o all’estero in caso di imprevisti legati alla salute, al bagaglio o alla responsabilità verso terzi.
Particolare attenzione è prestata a quanti si spostano con il proprio animale domestico con Travel Pet, un servizio che copre eventuali spese veterinarie sostenute durante il soggiorno.
Nobis Più Viaggi si rivolge a chi viaggia per vacanza, studio o lavoro, ma anche alle aziende che devono gestire spostamenti frequenti dei propri collaboratori.
Al momento dell’attivazione bisogna scegliere l’area geografica di riferimento (Italia, Europa, Mondo o Mondo + Usa e Canada), che resterà valida per tutti gli spostamenti effettuati durante l’anno.
