Master Explorer premia le adv con una commissione aggiuntiva

Master Explorer ha lanciato una promozione dedicata alle agenzie di viaggi: un +3% di commissione aggiuntiva su tutte le prenotazioni tour operating effettuate entro il 28 febbraio, valide per partenze fino al 31 dicembre 2026.

Un’iniziativa, fa sapere il t.o. in una nota stampa, pensata per rafforzare ulteriormente il rapporto con il trade. I primi numeri confermano la risposta positiva del mercato: nei primi tre giorni di validità della promo, iniziata lunedì, l’operatore ha già raggiunto l’obiettivo mensile preventivato, dichiarandosi, quindi, particolarmente soddisfatto della risposta all’iniziativa.

“Il trade continua a dimostrarsi un partner fondamentale per la nostra crescita - commenta Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Le performance del lungo raggio stanno trainando in modo significativo questo risultato: registriamo una domanda solida e in costante aumento per viaggi articolati e di alto valore, segno che il mercato sta vivendo una fase di grande vitalità. Questa promozione nasce proprio per sostenere le agenzie in questo momento di forte dinamismo”.