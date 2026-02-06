BWH Hotels: Milano-Cortina traina i risultati delle destinazioni olimpiche

A poche ore dall’accensione del braciere di Milano Cortina 2026, l’hotellerie italiana registra numeri da record. Secondo i dati di BWH Hotels, che con oltre 50 strutture nelle aree olimpiche rappresenta un osservatorio privilegiato, i ricavi già confermati per febbraio-marzo 2026 crescono di oltre il 30% a livello nazionale, con prenotazioni in molte destinazioni già superiori al 2025.

Milano corre più veloce di tutti: l’adr segna un +76%, il RevPar sfiora il +40% e l’80% delle camere storicamente vendute sul bimestre è già prenotato. Con l’hinterland, il RevPar sale del 18% e l’ADR del 64%. In Lombardia le altre località registrano in media +27% di camere prenotate e adr a +55%, con picchi in Valtellina. Il Veneto cresce a fine Giochi: Verona +22% e adr +18%, Padova e Treviso +24%, Venezia e Mestre +36%. Un impatto diffuso che rafforza la filiera e anticipa una stagione 2026 solida per l’intero comparto turistico.