Effetto Olimpiadi all’aeroporto di Malpensa. A pochi giorni dall’inizio dei Giochi di Milano Cortina, lo scalo milanese ha registrando un record di arrivi: 1.400 passeggeri tra atleti e staff; 4.600 tra giornalisti, operatori media e rappresentanti dei Comitati Olimpici; 200 ospiti Vip legati al Cio; 53 tra Capi di Stato e di Governo.

Numeri record anche sul fronte logistico, per gli atleti e i rispettivi team sono stati registrati 2.800 bagagli da stiva, 1.400 attrezzature sportive e 1.600 bagagli fuori misura (tra cui mazze da hockey, scarponi, pattini, bici-clette e casse contenenti cibo e medicinali); per il personale media 7.200 bagagli.

Per gestire l’elevato flusso di passeggeri, il Terminal 1 è stato recentemente riqualificato. A supporto delle operazioni sono impegnati 200 volontari Sea al giorno che, insieme all’intero staff operativo dello scalo, accolgono gli atleti e assisto-no i rispettivi team.

A coordinare le attività nei giorni delle Olimpiadi è, invece, l’‘Action Room’, un centro operativo logistico attivo 24 ore su 24, dove il personale Sea (in qualità di Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026) lavora in stretto contatto con la Fondazione Milano Cortina 2026. Qui vengono monitorati e analizzati i flussi di arrivo, per pianificare tutte le operazioni, integrando informazioni su traffico aereo, trasporti e sicurezza, garantendo efficienza e rapidità nel movimento di persone e materiali.