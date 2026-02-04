Disney, cambio al vertice: Josh D’Amario sarà il nuovo ceo

Cambio al vertice per The Walt Disney Company. Il 18 marzo Bob Iger lascerà l’incarico di amministratore delegato, passando il testimone a Josh D’Amaro, attuale chairman di Disney Experiences, il segmento che riunisce parchi a tema, hotel e crociere.

Contestualmente, Dana Walden, attualmente co-chair di Disney Entertainment, verrà promossa a presidente e chief creative officer, una posizione di nuova creazione all’interno del gruppo.

Dopo il passaggio di consegne, riporta Travel Weekly, Bob Iger assumerà il ruolo di senior advisor, per poi ritirarsi definitivamente il 31 dicembre. “Josh D’Amaro è un leader eccezionale e la persona giusta per diventare il prossimo ceo”, ha dichiarato Iger sul suo successore. “Ha una comprensione istintiva del brand Disney e di ciò che coinvolge il nostro pubblico, unita al rigore operativo necessario per realizzare alcuni dei nostri progetti più ambiziosi”.

Entrato in Disney nel 1998, D’Amaro ha ricoperto ruoli chiave come presidente di Disneyland Resort e Walt Disney World Resort. Nel suo nuovo incarico guiderà un’organizzazione globale di circa 185mila dipendenti. Il suo perimetro operativo comprenderà 12 parchi a tema e 57 hotel nel mondo e gli asset di Disney Signature Experiences, che includono Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, Adventures by Disney, Disney Institute e Storyliving by Disney. Sotto la sua responsabilità rientreranno anche Walt Disney Imagineering e Disney Consumer Products.