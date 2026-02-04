Nell’estate di Aegean torna il volo Bari-Atene

Dopo qualche anno di assenza la summer 2026 vedrà il ritorno di Aegean sulla Bari-Atene. Il collegamento sarà effettuato da fine giugno a inizio settembre tre volte alla settimana (domenica, mercoledì e venerdì). “Il ritorno di Aegean - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un’importante opportunità di crescita per il traffico passeggeri e un segnale concreto della fiducia che i vettori continuano a riporre nel nostro sistema aeroportuale”.

“La ripresa dei voli trisettimanali tra Bari e Atene - aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese - rafforza un collegamento strategico nel cuore del Mediterraneo e la centralità internazionale della Puglia”.