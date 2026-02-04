Bonus turismo rinnovato:tutte le misure per aziende,dipendenti e imprese

Proseguiranno fino al 30 settembre prossimo le agevolazioni per le aziende e il lavoratori del segmento travel previste dal cosiddetto ‘Bonus Turismo’, rinnovando così le misure che erano state applicate lo scorso anno.

Tra le facilitazioni previste, il cosiddetto ‘trattamento integrativo speciale’: un credito pari al 15% della retribuzione lorda dovuta per il lavoro notturno o gli straordinari in giorno festivo. Come previsa quifinanza.it, il bonus viene pagato come trattamento integrativo, completamente esentasse. Per ottenerlo, il lavoratore deve soddisfare solo due requisiti: appartenere al settore privato del comparto turistico, ricettivo o della ristorazione e non avere registrato nel 2025 un reddito da lavoro dipendente superiore ai 40mila euro.

Le somme vengono riconosciute dal datore di lavoro che agisce come sostituto d’imposta; quest’ultimo potrà compensare le somme anticipate con i contributi che deve versare attraverso il modello F24.

Le agevolazioni per le imprese

Per il 2026 viene confermato anche il Fri-Tur, il Fondo rotativo imprese del turismo, lo strumento gestito da Invitalia per i progetti di riqualificazione di alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari, parchi tematici, fiere e congressi. L’agevolazione consiste in un mix di contributi a fondo perduto (fino al 35% della spesa) e prestiti a tasso agevolato della durata di 15 anni (per il quale però è richiesto un altro finanziamento bancario di pari importo); oggetto della misura sono lavori che riguardano efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e progetti di digitalizzazione.

Prosegue anche il Tax Credit previsto dalla Transizione 5.0, che riguarda gli investimenti in innovazione, con l’obiettivo di agevolare il passaggio a sistemi produttivi che riducono i consumi energetici del 3%. Le spese ammissibili vanno dall’acquisto di software gestionali avanzati all’ l’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale per le prenotazioni fino ai macchinari ad alta efficienza.

Confermato il Fondo di garanzia per le Pmi, che garantisce fino all’80% del credito bancario richiesto dall’azienda per investimenti o liquidità.

Stanziati anche 50 milioni di euro per il turismo sostenibile, che saranno dedicati alle aziende che intendono ottenere certificazioni ambientali oppure effettuare interventi per il riciclo dell’acqua e la riduzione degli sprechi.