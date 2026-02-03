Canarie: tariffe alberghiere a livelli record

Il 2025 è stato l’anno con le tariffe alberghiere più alte della storia per le Canarie. Sull’arcipelago le stanze sono arrivate a un prezzo medio giornaliero pari a 166 euro a notte, con un incremento notevole rispetto al 2024, +7,9%. Ma destinazioni come Fuerteventura sono arrivate a crescere anche del 13%.

Come riporta preferente.com, l’arcipelago si colloca così al quinto posto tra le mete più care della Spagna, dopo Madrid, Barcellona, Isole Baleari e Marbella; in generale, nel Paese le tariffe sono cresciute in media del 4,8%.

Ma l’innalzamento delle tariffe non ha scoraggiato i clienti. Le Canarie hanno infatti chiuso l’anno con l’81,5% di camere occupate, uno dei dati più alti del Paese.

Tuttavia la corsa dei prezzi dovrebbe essere finita. Secondo gli albergatori, i prezzi dovrebbero aver raggiunto il picco e nel 2026 mantenersi stabili.